تراجع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن عالمياً وارتفاع الدولار، إلى جانب زيادة عمليات جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 526.75 درهماً، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.63 دراهم، ما يمثل فرصة مناسبة للشراء بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب والفضة عند مستويات سعرية منخفضة نسبياً.

الذهب

عيار 24: 526.75 درهماً

عيار 22: 487.75 درهماً

عيار 21: 467.75 درهماً

عيار 18: 401.00 درهم

الفضة

الجرام: 8.63 دراهم

الأونصة: 268.40 درهماً

الكيلو: 8629.25 درهماً