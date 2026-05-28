الذهب يهبط مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ ​دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار ‌النفط ​للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0129 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4419.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4417.10 دولارا.

وارتفع الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ‌مسؤول أمريكي لرويترز إن جيش بلاده نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى ‌أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الشحن ‌التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات ‌من نفي الرئيس دونالد ترامب ‌تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وارتفعت ​أسعار النفط بنحو ‌اثنين بالمئة ​في التعاملات الآسيوية المبكرة مع ⁠استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في ‌وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 73.34 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1909.15 دولارات، وانخفض البلاديوم ​0.7 بالمئة إلى 1381.64 ‌دولارا.