انخفاض محدود لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تسجيل تراجعات محدودة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات الدولار وعوائد السندات واتجاهات الطلب على المعادن النفيسة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 543.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.94 دراهم، بالتزامن مع استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية ومراقبة المستثمرين لتحركات الأسعار خلال التداولات الحالية.

الذهب

عيار 24: 543.25 درهماً

عيار 22: 503.25 دراهم

عيار 21: 482.50 درهماً

عيار 18: 413.50 درهماً

الفضة

الجرام: 8.94 دراهم

الأونصة: 277.94 درهماً

الكيلو: 8935.97 درهما