الذهب يرتفع مع ترقب محادثات أمريكا وإيران

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع ​الدولار، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات ‌على ​إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4516.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠00:51 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4516.30 دولارا.

وتراجع الدولار، مما جعل المعدن ‌النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم نائب رئيس المجلس فيليب ⁠جيفرسون وعضو المجلس ليسا كوك، لتقييم تأثير التضخم على الموقف المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدورها غدا ‌الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.40 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولارا، في حين زاد البلاديوم 0.9 ​بالمئة إلى 1391.68 دولارا.