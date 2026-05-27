عودة التوترات ترفع أسعار الذهب كملاذ آمن

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعدما ​دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار ‌النفط ​إلى الارتفاع، ما زاد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.09% إلى 4527.54 دولاراً للأوقية.

وقال كلفن ⁠وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا: «رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله ​النهائية ⁠فإن الأضرار التي ⁠لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها ⁠الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم».

وأضاف: بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% في ‌التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولاراً.