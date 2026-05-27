عودة التوترات ترفع أسعار الذهب كملاذ آمن

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.09% إلى 4527.54 دولاراً للأوقية.
وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا: «رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم».
وأضاف: بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولاراً.