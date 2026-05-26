تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تداولات هادئة وترقب المستثمرين لتحركات الدولار وعوائد السندات والتطورات الاقتصادية العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 545.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 9.03 دراهم، مع استمرار متابعة الأسواق لاتجاهات الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعادن النفيسة.

الذهب

عيار 24: 545.25 درهماً

عيار 22: 505.00 دراهم

عيار 21: 484.25 درهماً

عيار 18: 415.00 درهماً

الفضة

الجرام: 9.03 دراهم

الأونصة: 280.83 درهماً

الكيلو: 9028.89 درهما