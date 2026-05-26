الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما ​دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار ‌النفط ​إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4537.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4538.50 دولارا.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت ‌قوات أمريكية أمس ‌الاثنين هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ​ومواقع لإطلاق الصواريخ، ‌فيما ​وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كلفن ⁠وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله ​النهائية، ⁠فإن الأضرار التي ⁠لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعليا دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها ⁠الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم".

وأضاف "بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة في ‌التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 76.66 دولارا للأوقية وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1950.70 دولارا وتراجع البلاديوم 1.1 ​بالمئة إلى 1382.42 دولارا.