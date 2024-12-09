الذهب يصعد مع ترقب الأسواق لبيانات تضخم أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع، تلمسا لمؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00.09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2631.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوى في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولارا للأوقية.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولارا للأوقية.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات التضخم الأمريكية التي ستعلن يوم الأربعاء.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 85.1 بالمئة خفض الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا الشهر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتجه المسؤولون في المركزي الأمريكي على ما يبدو صوب خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية لكنها واصلت التباطؤ في نوفمبر.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على العاصمة دمشق أمس الأحد بعد هجوم خاطف دفع الرئيس بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا بعد 13 عاما من الحرب وستة عقود من حكم أسرته.

وغالبا يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولارا للأوقية. واستقر البلاتين عند 930.20 دولارا للأوقية. لكن البلاديوم صعد 0.6 بالمئة إلى 962.10 دولارا للأوقية.