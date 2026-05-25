ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً مع افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الإثنين، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لمسار الدولار وعوائد السندات وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 549.75 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.18 دراهم، وسط متابعة الأسواق لتحركات المعادن النفيسة وتقلبات الأسواق العالمية

الذهب

عيار 24: 549.75 درهماً

عيار 22: 509.25 دراهم

عيار 21: 488.25 درهماً

عيار 18: 418.50 درهماً

الفضة

الجرام: 9.18 دراهم

الأونصة: 285.52 درهماً

الكيلو: 9179.67 درهماً