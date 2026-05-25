الذهب يصعد والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق سلام أمريكي إيراني

ارتفعت ​أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، ‌مدعومة بضعف ​الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق انفراجة في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4570.88 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.9 بالمئة إلى 4572.90 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى. وقال ‌تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "رفع ترامب آمال السوق في التوصل إلى نوع من الاتفاق ‌مع إيران، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح ‌مضيق هرمز.

وأثرت هذه التوقعات سلبا على ‌أسعار النفط، وبالتالي، أعطت ‌الذهب دفعة مرحب بها من منظور التضخم". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأحد ‌إنه طلب ​من ممثليه عدم التسرع في إبرام ⁠أي اتفاق مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة ​منذ ⁠ثلاثة أشهر، بعد ⁠أن تصاعدت الآمال في اليوم السابق. كان ترامب قد ذكر أمس الأحد أن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من ⁠التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق ‌سلام على الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية. وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 78.80 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1963.30 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 2.4 ​بالمئة إلى 1381.82 دولارا ‌للأوقية.