تراجع طفيف للذهب وارتفاع محدود للفضة في الإمارات

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تحركات محدودة في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لمسار الدولار وعوائد السندات وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 545.75 درهماً، منخفضاً بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 9.01 دراهم، مرتفعاً بصورة محدودة، مع استمرار متابعة الأسواق لتطورات المعادن النفيسة واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة عالمياً

الذهب

عيار 24: 545.75 درهماً

عيار 22: 505.25 دراهم

عيار 21: 484.50 درهماً

عيار 18: 415.25 درهماً

الفضة

الجرام: 9.01 دراهم

الأونصة: 280.14 درهماً

الكيلو: 9006.70 دراهم