الذهب ينخفض مع تراجع الطلب بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران



انخفض الذهب بما يزيد على واحد بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم "الثلاثاء" بعدما أدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى تراجع جاذبيته كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3322.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3336 دولارا.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، وهو كبير محللين في أكتيف تريدز للسمسرة، "تتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض اليوم مدفوعة بالتحول نحو إقبال أكبر على المخاطرة مع تزايد التفاؤل إزاء احتمال انتهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط".

وأضاف "لا أعتقد أن أسعار الذهب ستتراجع دون مستوى ثلاثة آلاف دولار على المدى القصير، أرى أنها تتلقى دعما قويا عند مستوى 3300 دولار".

وارتفعت الأسهم العالمية، بينما انخفضت أسعار النفط اليوم بعد إعلان وقف إطلاق النار أملا في أن يكون ذلك مقدمة لإنهاء الحرب.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال اليوم إنه أمر الجيش بقصف أهداف في طهران رداً على مزاعم بأنها انتهكت وقف إطلاق النار.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس المجلس"البنك المركزي الأمريكي" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم "الثلاثاء". وكان باول حذرا بشأن الإشارة إلى تيسير السياسة النقدية في الأمد القريب.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة "من المرجح أن يستقر سعر الذهب قبل أن يرتفع من جديد إلى نحو 3600 دولار للأونصة بنهاية العام".

وأضاف "على المدى الطويل، نتوقع أن يبلغ الذهب ذروته في وقت لاحق من عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيا في عام 2026 مع تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.10 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1307.93 دولار. ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1072.24 دولار.







