ارتفاع أسعار الذهب والفضة في تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتحركات المعادن النفيسة في الأسواق العالمية واستمرار ترقب المستثمرين لمسار الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية. ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 546.75 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.91 دراهم، وسط متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.

عيار 24: 546.75 درهماً

عيار 22: 506.50 درهماً

عيار 21: 485.50 درهماً

عيار 18: 416.25 درهماً

الفضة

الجرام: 8.91 دراهم

الأونصة: 277.13 درهماً

الكيلو: 8909.93 درهما