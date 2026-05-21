ارتفاع طفيف في أسعار الذهب والفضة

واصل سعر الذهب اليوم الخميس ارتفاعه جراء التأثير ​الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد أن انخفض ⁠في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 0.2 بالمئة إلى 4545.50 دولاراً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الأربعاء إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، لكنه توعد بشن المزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على اتفاق، مضيفا ‌أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام "للحصول على الإجابات الصحيحة" ‌من طهران.

وانخفضت عائدات ​سندات الخزانة الأمريكية ‌وأسعار النفط أمس الأربعاء ​مع تزايد الآمال في أن ⁠الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس ​الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ⁠أبريل أن غالبية صانعي السياسة النقدية في المجلس شعروا بأن "تشديد السياسة النقدية بقدر ما سيكون مناسبا على الأرجح" إذا ظل التضخم مستمرا فوق ⁠المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أيضا إلى أن استقرار معدل البطالة إلى جانب نمو الوظائف بأكثر من المتوقع على مدى شهرين يشيران إلى أن سوق العمل لا تزال قوية ولا تحتاج إلى خفض ‌أسعار الفائدة لدعمها.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست ، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في ​العالم، إن حيازاته انخفضت 0.2 بالمئة إلى 1041.74 طن يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1947.37 دولاراً، وانخفض ​البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1368.75 ‌دولاراً.