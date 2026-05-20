تراجع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

عبادة ابراهيم

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة العالمية. وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 537.75 درهماً، فيما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.79 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات المعادن النفيسة.

عيار 24: 537.75 درهماً

عيار 22: 498.00 درهماً

عيار 21: 477.50 درهماً

عيار 18: 409.25 درهماً

الفضة

الجرام: 8.79 دراهم

الأونصة: 273.39 درهماً

الكيلو: 8789.69 درهما