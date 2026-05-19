استقرار الذهب وارتفاع طفيف للفضة في الإمارات

شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما سجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وتقلبات الدولار وأسعار الفائدة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 547.25 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.02 دراهم، مع استمرار ترقب الأسواق لبيانات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 547.25 درهماً

عيار 22: 506.75 دراهم

عيار 21: 486.00 درهماً

عيار 18: 416.50 درهماً

الفضة

الغرام: 9.02 دراهم

الأونصة: 280.51 درهماً

الكيلو: 9018.60 درهما