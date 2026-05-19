الذهب يتراجع وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط

ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد بعيد ​اليوم الثلاثاء، إذ أخذ المستثمرون قسطا من الراحة ‌بعد التقلبات في ​الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0228 ⁠بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أبريل ‌ "تحاول الأسواق نوعا ما تحديد اتجاهها التالي في ‌ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث".

ويتوقع المستثمرون أن يقدم ‌المحضر، المقرر صدوره غدا ‌الأربعاء، أدلة جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وقال ترامب أمس الاثنين ​إنه أوقف هجوما ‌كان من ​المقرر شنه على إيران للسماح بإجراء ⁠مفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعد أن أرسلت إيران اقتراح سلام جديدا إلى واشنطن.

وانخفضت أسعار النفط ​بأكثر من ⁠اثنين بالمئة، مما ⁠هدأ بعض المخاوف من التضخم.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على ⁠المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن كيفن وارش سيؤدي اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمام ترامب يوم الجمعة، لتختتم بذلك عملية تعيين الخبير المالي على رأس البنك المركزي في ‌وقت يواجه فيه البنك تفاقم التضخم الذي قد يجعل من الصعب إقرار تخفيضات ​أسعار الفائدة التي يرغب فيها الرئيس الأمريكي بشدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولارا، وتراجع ​البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 ‌دولار.