الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 30 مارس

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توجه ​المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد أن تراجع ‌إلى ​أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونصف الشهر في أعقاب مخاوف من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية.

وبحلول الساعة 06.08 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4536.45 دولارا ⁠للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4539.90 دولارا.

وقفزت عوائد ‌سندات الخزانة الأمريكية القياسية ‌لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2025 اليوم ​الاثنين، في حين ‌لامست عائدات السندات ​الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ⁠مستويات لم تشهدها منذ أكتوبر 1996.

وقال كلفن وونج، أحد كبار محللي السوق في أواندا "يشير البيع المكثف ​للسندات ⁠الأمريكية طويلة ⁠الأجل إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة ⁠للاحتفاظ بالذهب".

وأدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة تزيد على 50 بالمئة أن ‌يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 74.98 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1963.88 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى ​1396.14 دولارا.