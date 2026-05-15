تراجع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وتقلبات الدولار وأسعار الفائدة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 551.25 درهماً، بينما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.24 دراهم، وسط حالة ترقب تسيطر على أسواق المعادن عالمياً، في وقت يرى فيه خبراء ومتعاملون أن التراجعات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء.

الذهب

عيار 24: 551.25 درهماً

عيار 22: 510.50 دراهم

عيار 21: 489.50 درهماً

عيار 18: 419.50 درهماً

الفضة

الجرام: 9.24 دراهم

الأونصة: 287.41 درهماً

الكيلو: 9240.44 درهماً