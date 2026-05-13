Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

استقرار نسبي لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

undefined's profile picture

عبادة ابراهيم

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مع تحركات محدودة في الأسعار مع ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.25 درهماً، فيما وصل سعر غرام الفضة إلى 10.16 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.

عيار 24: 566.25 درهماً

عيار 22: 524.25 درهماً

عيار 21: 502.75 درهماً

عيار 18: 430.75 درهماً

الفضة

الجرام: 10.16 دراهم

الأونصة: 315.88 درهماً

الكيلو: 10155.77 درهماً