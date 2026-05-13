استقرار نسبي لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مع تحركات محدودة في الأسعار مع ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.25 درهماً، فيما وصل سعر غرام الفضة إلى 10.16 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.

عيار 24: 566.25 درهماً

عيار 22: 524.25 درهماً

عيار 21: 502.75 درهماً

عيار 18: 430.75 درهماً

الفضة

الجرام: 10.16 دراهم

الأونصة: 315.88 درهماً

الكيلو: 10155.77 درهماً