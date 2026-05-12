ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتحركات المعادن الثمينة في الأسواق العالمية والأداء الإيجابي للمعدن الأصفر.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 567.50 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 10.11 دراهم، وسط استمرار حالة الترقب الاقتصادي والحذر في الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق وتنامي توجهات التحوط وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة في الفترة الحالية.

الذهب

عيار 24: 567.50 درهماً

عيار 22: 525.50 درهماً

عيار 21: 504 دراهم

عيار 18: 432 درهماً

الفضة

الجرام: 10.11 دراهم

الأونصة: 314.57 درهماً

الكيلو: 10,113.65 درهما