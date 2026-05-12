الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط ‌وتوقعات أسعار ​الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند 4732.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4742.40 دولارا.

وقال ترامب أمس الاثنين إن وقف إطلاق ⁠النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي ‌العالمي في تيستي لايف "شهدنا بالفعل تحولا في توقعات الكثير من البنوك المركزية نحو سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي، وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، فقد أدى ذلك إلى إلغاء جميع احتمالات خفض ‌أسعار الفائدة لهذا العام".

وأضاف "نترقب بشغف ما قد تكشفه أرقام ‌مؤشر أسعار المستهلكين، وما إذا ‌كانت تشير إلى زخم تضخمي أقوى مما كان متوقعا".

وتصدر البيانات في وقت لاحق ​من اليوم، ويمكن ‌أن تمنح المستثمرين صورة ​أوضح حول مسار أسعار الفائدة ⁠لدى مجلس الاحتياطي.

وخفض كل من (بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش) و(جولدمان ساكس) توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مُشيرتين إلى زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل.

وتترقب الأسواق أيضا زيارة ترامب التي ‌تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن يلتقي شي لمناقشة مجموعة ​واسعة من الموضوعات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2098.25 دولارا وتراجع ​البلاديوم واحدا بالمئة ‌إلى 1494 دولارا.