2.4 % مكاسب الذهب منذ بداية الأسبوع ⁠

ارتفع ​الذهب الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع ‌المخاوف المرتبطة ​بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم اشتباكات وقعت في منطقة الخليج.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4723.56 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب 2.4 % منذ بداية الأسبوع ⁠وحتى الآن. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 % عند 4731.70 دولار.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الخميس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر، ‌لكن إيران قالت إن الوضع عاد إلى طبيعته وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تريد تصعيد الموقف.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 10 % منذ ​بدء الحرب في أواخر ‌فبراير ، متأثرة ​بارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن ⁠يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، ما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأضاف رودا "ننتظر فقط الأخبار المتعلقة بما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا ⁠قد نشهد بعض التقلبات في الأسعار خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".

وتترقب الأسواق الآن صدور تقرير التوظيف الشهري الأمريكي في وقت لاحق لتقييم كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع السياسة النقدية هذا العام.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد ‌أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 62 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن انتعش ​بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس . وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 80.42 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.8 % إلى 2057.62 دولار، وزاد البلاديوم 1.8 % إلى ​1507.28 دولار.