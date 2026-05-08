ارتفاع أسعار الذهب والفضة جراء تطورات الحرب في إيران

ارتفع سعر ​الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة ويتجه ‌لتحقيق ​مكاسب أسبوعية في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ⁠بين الولايات المتحدة وإيران على الرغم من تجدد القتال.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ‌بالمئة إلى 4700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش. ‌وزاد الذهب 1.9 بالمئة منذ بداية ‌الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم يونيو عند 4709.90 دولارات.

وتجدد القتال ​أمس الخميس في أخطر اختبار للحرب في إيران ⁠حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‌ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى ​79.10 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 2032.70 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى ​1482.50 دولارا.