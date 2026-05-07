الذهب والفضة يواصلان الصعود بأسواق الإمارات

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026 ، مدعومة باستمرار مكاسب المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، وسط الترقب الاقتصادي وتحركات الدولار. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.19 درهم، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات الأسواق وحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة .

عيار 24: 566 درهماً

عيار 22: 524 درهماً

عيار 21: 502.50 درهم

عيار 18: 430.75 درهماً

الفضة:

الجرام: 9.19 دراهم

الأونصة: 285.84 درهماً

الكيلو: 9189.96 درهماً