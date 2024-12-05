الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط انتظار المستثمرين لبيانات عن الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولارا.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاني الأسبوع المقبل.

ووفقا لأداة فيدووتش فإن الأسواق تتوقع حاليا فرصا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال أمس الأربعاء إن الاقتصاد أقوى ما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 939.07 دولارا، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 975.48 دولارا.