ارتفاع أسعار الذهب والفضة ومخاوف التضخم تحد المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها ​في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة ‌بسبب ارتفاع ​أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة الى 4541.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب بأكثر من اثنين بالمئة الى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية ⁠للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة الى 4550.70 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف "الأسعار تستقر قليلا فيما يبدو بعد أن تسببت عودة 'تداول الحرب' عبر الأسواق في انخفاض الذهب أمس الاثنين". ومع ذلك، تراجعت ‌المكاسب.

وأضاف سبيفاك "ارتفعت عوائد السندات والدولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف من التضخم. وأثر ذلك سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا ويعد ملاذا آمنا من العملات الورقية".

وارتفع ‌الدولار، وحوم سعر خام برنت فوق 113 دولارا للبرميل، ‌في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة وإيران العمل من أجل التوصل إلى هدنة، ‌بينما تبادلتا الضربات عبر ‌مضيق هرمز. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى صعود أسعار المعادن المسعرة بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، ​يمكن أن يؤدي ارتفاع ‌أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، ​مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.

⁠وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على الذهب.

ويستبعد المتعاملون الآن إلى حد ​بعيد ⁠خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، إذ تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 37 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة مع 27 بالمئة توقعوا خفضها قبل ⁠أسبوع.

وقال الجيش الامريكي أمس إنه دمر ستة قوارب إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران.

وينتظر المستثمرون الآن سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، ​منها الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) وتقرير الوظائف لشهر أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة الى 73.03 دولارا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1970.85 ​دولارا، وزاد سعر البلاديوم 1.2 ‌بالمئة إلى 1497.91 دولارا.