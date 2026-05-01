استقرار الذهب وارتفاع الفضة

استقرت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، ‌إذ ​أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وألقى بظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة.

ولم يشهد الذهب تغيرا في المعاملات الفورية عند 4622.41 ⁠دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن النفيس لتسجيل ‌خسارة أسبوعية 1.8 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى ‌4635.10 دولارا.

وقفزت أسعار خام برنت أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها في ​أربع سنوات ⁠عند ⁠أكثر من 126 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ⁠أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس كما كان متوقعا، في أعقاب قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان في ‌وقت سابق من الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.34 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1987.55 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1528.39 دولارا.