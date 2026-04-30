الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة

شهدت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة. وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 547.25 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الفضة حوالي 8.67 دراهم. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق المعادن الثمينة، ما يدعم قرارات الشراء لدى المستهلكين في مراكز البيع بالتجزئة.

عيار 24: 547.25 درهماً

عيار 22: 506.75 درهماً

عيار 21: 486.00 درهماً

عيار 18: 416.50 درهماً

الفضة

الأونصة: 269.63 درهماً

الجرام: 8.67 دراهم

الكيلو: 8668 درهماَ