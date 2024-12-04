الذهب مستقر مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق مزيدا من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 0057 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولاراً.

وتحول انتباه المتعاملين الآن إلى تقرير التوظيف الذي ستصدره شركة (إيه.دي.بي) الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى خطاب باول في وقت لاحق من اليوم. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب بشدة يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت باعتدال في أكتوبر بينما انخفضت عمليات التسريح.

وتفيد أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن الأسواق ترى حاليا احتمالا نسبته 73 بالمئة لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير المدرة لعائد، ومنها الذهب.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.96 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 947.45 دولارا، وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.58 دولارا.