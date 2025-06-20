الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهر مع تأجيل أمريكا قراراً بشأن إيران



استقرت أسعار الذهب اليوم "الجمعة" وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر بعدما أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الهجوم على إيران.

و لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 3369.63 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 12 يونيو . وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3385.50 دولار للأوقية.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونج "الذهب مستقر مع تراجع ترامب عن شن هجوم "وشيك" على إيران، فكل الأخبار السيئة تلاشت على ما يبدو في الوقت الحالي"، وأضاف "من المحتمل أن ينخفض ​​السعر إلى 3250 دولارا للأوقية".

وقال البيت الأبيض "الخميس" إن ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأطلقت إيران صباح اليوم "الجمعة" وابلا جديداً من الصواريخ استهدفت مناطق قريبة من شقق سكنية ومبان إدارية ومنشآت صناعية في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل.

والذهب وسيلة تحوط تقليدية في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة "الأربعاء"، لكنه أبطأ الوتيرة المتوقعة بوجه عام لخفض الفائدة في ظل توقعات اقتصادية تشكل تحديا أكبر.

وكرر ترامب "الخميس" دعواته لمجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، قائلا إنها يجب أن تكون أقل بنحو 2.5 نقطة مئوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 35.98 دولار للأوقية وانخفضت 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1048.61 دولار، لكنه ارتفع 2.1 بالمئة خلال الأسبوع، وهبط البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1271.55 دولار، غير أنه يتجه للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.







