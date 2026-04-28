الإمارات.. تراجع جديد في أسعار الذهب والفضة اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب والفضة اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، انخفاضاً جديداً مع استمرار الضغوط في الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 558.75 درهماً، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى 8.67 دراهم، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويأتي التراجع في إطار هدوء مؤقت بعد موجة ارتفاعات قياسية سجلتها الأسواق مؤخرا.

الذهب

عيار 24: 558.75 درهما

عيار 22: 517.50 درهما

عيار 21: 496.25 درهما

عيار 18: 425.25 درهما

الفضة

الأونصة: 269.71 درهما

الجرام: 8.67 دراهم

الكيلو: 8671.37 درهما