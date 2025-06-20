الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفي طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي بضغط من قوة الدولار بشكل عام وتضاؤل الوتيرة المحتملة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما طغى على أثر الدعم الناجم عن تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3333.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.04 بتوقيت جرينتش. وتراجع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3361.80 دولارا للأوقية.

قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، واحتفظ صناع السياسات بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم سعر" الذهب.

وأضافوا "توقعات ارتفاع التضخم والموقف الحذر الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي من العوامل التي ضغطت على توقعات السوق فيما يتعلق بعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام".

والدولار في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية فيما يزيد عن شهر اليوم الجمعة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 35.61 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1042.04 دولارا، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1282.72 دولارا، لكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي.