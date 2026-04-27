تراجع الذهب والفضة مع زيادة مخاوف التضخم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع ​الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط ‌إلى تزايد ​المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4694.26 دولارا للأوقية (الأونصة). وخلال ⁠الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4697.60 دولارا.

وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة ‌منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا ‌سلاحا نوويا، بعد أن قالت طهران إن على الولايات ‌المتحدة إزالة العقبات ‌التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حصارها للموانئ ​الإيرانية.

وألغى ترامب يوم ‌السبت رحلة ​كان من المقرر أن يقوم ⁠بها مبعوثان أمريكيان إلى باكستان التي تتوسط محادثات السلام مع إيران، مما شكل انتكاسة لآفاق السلام بعد مغادرة ​وزير ⁠الخارجية الإيراني إسلام اباد ⁠بعد أن تحدث إلى المسؤولين الباكستانيين فحسب.

وارتفعت أسعار النفط، وزاد الدولار على نحو طفيف وتراجعت العقود الآجلة ⁠للأسهم الأمريكية، إذ أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق وقلق صانعي القرار قبل أسبوع حافل باجتماعات ‌البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة ​يوم الأربعاء بعد اجتماعه الذي يستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.48 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2005.15 دولارات، وتراجع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1492.22 ‌دولارا.