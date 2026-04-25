الذهب يرتفع بحذر مع ترقب محادثات أمريكية – إيرانية وضغوط التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدفوعة بتقارير عن استعدادات لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، في خطوة تعزز احتمالات تهدئة التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز. وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً ليتجاوز مستوى 4700 دولار للأونصة، بعد أنباء عن وصول مرتقب لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، في وقت يوجد فيه فريق أمريكي لوجستي وأمني تمهيداً للمفاوضات.

ورغم هذا الارتفاع يتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية، منهياً موجة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

في المقابل لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، مع تصاعد الإجراءات العسكرية في محيط المضيق، ما يزيد من مخاطر تعطل إمدادات الطاقة ويدفع بمخاوف التضخم إلى الواجهة، وهو ما قد يضغط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وقد تراجع المعدن الأصفر بنحو 10 % منذ اندلاع الأزمة، متأثراً بتوقعات استمرار السياسة النقدية المشددة عالمياً.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات صادرة عن صندوق أذربيجان السيادي قيامه ببيع نحو 22 طناً من الذهب خلال الربع الأول، في خطوة لإعادة موازنة محفظته بعد اقتراب حصة المعدن النفيس من الحد الأعلى المستهدف.

وعلى صعيد التداولات ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2 % إلى 4705.71 دولارات للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.9 %، وتراجع البلاتين، مقابل ارتفاع البلاديوم، كما انخفض مؤشر Bloomberg Dollar Spot Index بنسبة 0.2 %، ما دعم أسعار المعادن.