خسائر أسبوعية للذهب بسبب الضغوط التضخمية

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، لكنها لا تزال تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، في ظل استمرار مخاوف الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 0.4% إلى 4741.6 دولاراً للأوقية الأونصة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%.

كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.6% عند 4719.81 دولاراً للأوقية، وصعد نظيره للفضة بنحو 0.45% عند 75.75 دولاراً للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.45% عند 75.82 دولاراً للأونصة، وزاد السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.7% عند 2019.78 دولاراً، وارتفع نظيره للبلاديوم 2.17% عند 1500 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.12% عند 98.65 نقطة.

وقال «جيوفاني ستونوفو»، المحلل لدى بنك «يو بي إس»، إن تحركات الذهب لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بأسعار النفط، موضحاً أن تقلبات الخام مع تزايد احتمالات استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، انعكست مباشرة على أداء المعدن النفيس، وفق وكالة «رويترز».