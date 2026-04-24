الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية والفضة تتراجع

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، لكنه في طريقه لتكبد ​خسارة أسبوعية إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف ‌من التضخم ​وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل جمود محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4686.29 دولارا للأوقية (الأونصة). وخسر المعدن النفيس ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة ⁠أسابيع متتالية.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4702 دولار.

وقفز خام برنت بأكثر من 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع ليتجاوز سعره 105 دولارات للبرميل، مع بقاء مضيق هرمز ‌مغلقا إلى حد كبير على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا ‌إنه ما دام خطر الإغلاق المطول لمضيق هرمز قائما، فسيستمر ‌تداول النفط عند مستويات مرتفعة مما يضغط على أسعار الذهب.

ويمكن ‌أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة ‌إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وقال ​وونج "كل شيء الآن ‌يعتمد على ما ​يجري في الشرق الأوسط".

وصرح ترامب للصحفيين أنه يعتقد أن طهران ⁠تريد إبرام اتفاق، لكن قيادتها تعاني من اضطرابات. وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق لكن إذا لم ترغب إيران في ذلك، "فسأنهي الأمر عسكريا".

وارتفع الدولار 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بما يزيد على اثنين بالمئة هذا الأسبوع، ​مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.22 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1993.63 دولارا، ​ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1464.12 دولارا.