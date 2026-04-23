الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار ​الذهب بنحو 1% أمس، مستفيدة من تراجع ضغوط ​السوق وضعف الدولار عقب تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، الأمر الذي عزز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4756.10 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.2% إلى 4774.60 دولاراً.

وقال نيتيش شاه، محلل السلع الأولية في ويزدوم تري: «يشهد الذهب ارتفاعاً متزامناً مع معظم الأصول ‌المحفوفة بالمخاطر في الوقت الراهن».

وقال ترامب إن البحرية الأمريكية ستواصل حصارها للتجارة الإيرانية عبر البحر، وهو ما تعتبره طهران عملاً حربياً.

ويمكن أن يؤدي ​ارتفاع ⁠أسعار الطاقة إلى ⁠تأجيج التضخم. وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، ⁠مما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر.

وقال كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الثلاثاء إنه لم يقطع أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، محاولاً طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يبحثون تأكيد تعيينه رئيساً للبنك المركزي بأنه سيتخذ القرارات بشكل مستقل عن البيت الأبيض أثناء سعيه لإجراء إصلاحات ​شاملة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 77.94 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.6% إلى 2069.94 دولاراً، وصعد البلاديوم 2.3% إلى 1568.30 دولاراً.