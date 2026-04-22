ارتفاع الدولار يقلل من بريق الذهب

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، ​في ظل ترقب حذر من المستثمرين للتطورات المرتبطة بمحادثات السلام ​المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط على الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4785.99 دولاراً للأوقية، مواصلاً تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى ⁠مستوى منذ 13 أبريل. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5% إلى 4805 دولارات.

وارتفع الدولار الثلاثاء، ما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ‌كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم، إن المستثمرين ينتظرون الآن النبأ الرئيسي التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدماً في إسلام آباد، وإذا حدث ذلك، ​فهل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو ​الأفضل من ذلك، التوصل ⁠إلى اتفاق سلام.

وأضاف رودا: «إذا حدثت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. وإذا ​لم تحدث ⁠هذه الأمور، ⁠فقد نبدأ في رؤية بعض هذه التقلبات تعود إلى السوق».