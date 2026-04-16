الذهب في سباق مصيري: جغرافيا سياسية مشتعلة تدعم الطلب على الملاذات الآمنة



يعيش الذهب مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز تقلباته التقليدية، ليصبح في قلب «سباق مصيري»، تتداخل فيه التوترات الجيوسياسية مع التحولات العميقة في السياسة النقدية العالمية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، وتعدد مصادر المخاطر، ففي الوقت الذي توفر فيه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعماً متكرراً للذهب كونه ملاذاً آمناً، فإن هذا الدعم لا يتحول بالضرورة إلى اتجاه صعودي مستدام، بسبب الضغوط المقابلة الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتذبذب عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.

وتعد التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط أحد أبرز المحركات الحالية لسوق الذهب، حيث تؤدي أي مؤشرات على تصعيد أو تعثر في مسارات التهدئة إلى زيادة فورية في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الذهب أداة تحوط سريعة الاستجابة للأحداث، وليس فقط كونه خياراً طويل الأجل ضد التضخم، فكل خبر يتعلق بالمفاوضات الإقليمية أو التوترات العسكرية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حتى وإن كان تأثيره مؤقتاً.

هذا النمط من التسعير يعكس تحول الذهب إلى أصل شديد الحساسية للأخبار، حيث تتحكم «الصدمة اللحظية» في اتجاهاته أكثر من العوامل الأساسية التقليدية.

وفي المقابل تواجه أسعار الذهب بيئة نقدية أكثر تعقيداً، إذ تظل توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عنصراً حاسماً في تحديد سقف الصعود.

ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، بينما يؤدي أي تشديد نقدي إضافي أو تأخر في خفض الفائدة إلى تقليص شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر، كما أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً مزدوجاً؛ فهي تزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي، حتى في فترات التوتر السياسي.

توازن هش

هذا التداخل بين العوامل الجيوسياسية والنقدية خلق حالة من «التوازن الهش» في سوق الذهب، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح طويل الأمد، فعلى الرغم من موجات الصعود التي تسجل عند تصاعد التوترات إلا أن هذه المكاسب غالباً ما تواجه عمليات جني أرباح سريعة عند ظهور إشارات تهدئة سياسية أو تحسن في بيانات الاقتصاد الكلي.

وبالتالي أصبح السوق أكثر اعتماداً على التداولات قصيرة الأجل، في ظل صعوبة بناء اتجاه صعودي مستقر في الوقت الحالي.

تحول في السلوك

تشير بيانات السوق إلى تغير في طبيعة الطلب على الذهب، إذ لم يعد مقتصراً على البنوك المركزية، وصناديق التحوط طويلة الأجل، بل أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات قصيرة الأجل أكثر تأثيراً في حركة الأسعار، كما أن توسع أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق المتداولة والعقود الآجلة، زاد من سرعة استجابة السوق للأخبار، لكنه في الوقت نفسه عزز من حدة التقلبات.

السيناريوهات المقبلة

يرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد عبر ثلاثة محاور رئيسية: مسار التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود سريعة، بينما التهدئة قد تؤدي إلى ضغط بيعي مباشر.

السياسة النقدية الأمريكية: أي إشارات لخفض الفائدة ستشكل دعماً قوياً للذهب، في حين أن التشدد سيبقيه تحت الضغط.

اتجاه التضخم العالمي: استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يعزز الطلب على الذهب أداة تحوط طويلة الأجل.

وفي المحصلة لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح أصلاً يتحرك داخل شبكة معقدة من المتغيرات السياسية والاقتصادية.

إنه اليوم في «سباق مصيري» فعلي، تتنازع فيه قوى الخوف والفرص، حيث يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي مفاجئ أن يعيد تشكيل اتجاهه خلال ساعات، لا أشهر.

وبينما يترقب المستثمرون مآلات التوترات الجيوسياسية، ومسار الفائدة العالمية، يبقى الذهب عالقاً في منطقة دقيقة بين الدعم المؤقت والضغط الهيكلي، في سوق لا يعترف بالثبات، بل فقط بالتغير المستمر.