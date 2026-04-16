تراجع الذهب والأنظار على مفاوضات إيران

تراجعت أسعار الذهب، أمس، حيث توازن الأسواق بين احتمال التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وبين مخاوف تصاعد التضخم، حال فشل المفاوضات، واستمرار ارتفاع أسعار النفط.



وخلال التعاملات، هبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 0.15 %، أو 6.70 دولارات، عند 4843.40 دولاراً للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.55% عند 4814.84 دولار للأونصة، كما تراجع نظيره للفضة بنحو 0.3% عند 79.34 دولاراً للأونصة.



وفي حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.15 %، عند 79.68 دولاراً للأوقية، استقرت الأسعار الفورية للبلاتين لتتداول عند 2107.39 دولارات، بينما انخفضت نظيرتها للبلاديوم 0.15 %، عند 1585.48 دولاراً.