ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الإمارات الأربعاء

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مدفوعة بتحركات الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المعادن الثمينة كملاذ آمن، حيث حافظ الذهب على مساره الصاعد مدعوماً بعوامل اقتصادية دولية، فيما واصلت الفضة تسجيل مكاسب محدودة، ما يعكس تنامي الطلب عليهما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

عيار 24: 581.50 درهماً

عيار 22: 538.50 درهماً

عيار 21: 516.25 درهماً

عيار 18: 442.50 درهماً

الفضة

الأونصة: 290.85 درهماً

الجرام: 9.35 دراهم

الكيلو: 9351.04 درهماً

على الصعيد العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً عالمياً اليوم "الأربعاء"، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال شهر مع استعادة الدولار بعض قوته.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4828.07 دولارا للأوقية "الأونصة"، عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 80.15 دولارا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1% إلى 2126.14 دولارا، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1585.60 دولارا.