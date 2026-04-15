الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً عالمياً اليوم "الأربعاء"، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال شهر مع استعادة الدولار بعض قوته.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4828.07 دولار للأوقية "الأونصة"، عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ?سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد ?سعر البلاتين 1.1% إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1585.60 دولار.



