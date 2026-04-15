الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوع

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% أمس، متعافياً من أدنى مستوى في نحو أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، إذ أدت الآمال في التوصل إلى حل لحرب إيران إلى الضغط على الدولار وخففت ⁠من المخاوف بشأن التضخم مع تراجع أسعار النفط.

وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4788.76 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 1% إلى 4812.80 دولاراً.

وانخفض المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريباً في الجلسة السابقة، مع بدء الجيش الأمريكي فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ‌ما أثار غضب طهران وعرّض الهدنة الهشة للخطر.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك: «لا يزال التركيز منصباً بقوة على التطورات في الشرق الأوسط ⁠وآفاق التوصل إلى حل. في رأيي قد يكون تخفيف التوتر داعماً في نهاية المطاف للمعادن النفيسة، خصوصاً إذا أثر ذلك سلباً على الدولار».

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، ما جعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر يسراً ​لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 77.98 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 2084.90 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1583.82 دولاراً.