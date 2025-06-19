الذهب يتراجع بعد توقع المركزي الأمريكي بطء وتيرة خفض الفائدة



انخفضت أسعار الذهب "الأربعاء" بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى تباطؤ وتيرة التخفيضات مستقبلا، بينما قال رئيسه جيروم باول إن البنك يتوقع "معدل تضخم كبيرا" في الأشهر المقبلة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3374.75 دولار للأوقية (الأونصة) . وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.03 بالمئة إلى 3408.1 دولار عند التسوية.

وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة وأشار إلى خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية بنهاية العام.

وتوقع البنك خفضا بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027.

وقال باول إن التوقعات قد تتغير بناء على البيانات الواردة، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم. ويعزز التوتر الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة ليصل إلى 36.70 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1319.03 دولار، بعد أن ارتفع خمسة بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2021. وانخفض سعر البلاديوم 0.5 بالمئة ليصل إلى 1046.75 دولار.





