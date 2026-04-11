الذهب يرتفع والأسواق تقيّم هدنة أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا تزال الأسواق تقيّم مدى صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.
وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات.
واتجه الدولار نحو انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وزاد الطلب على الذهب قليلاً في الهند خلال الأسبوع قبل احتفال رئيسي، لكن ارتفاع الأسعار أثر سلباً في المعنويات وانخفضت العلاوات في الصين.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى 1518.66 دولاراً.