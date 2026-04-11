الذهب يرتفع والأسواق تقيّم هدنة أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار، عقب ​وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا تزال الأسواق تقيّم مدى صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات.

واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي، ⁠ما يجعل الذهب ⁠المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وزاد الطلب على الذهب قليلاً في الهند خلال الأسبوع قبل احتفال رئيسي، لكن ارتفاع الأسعار أثر سلباً في المعنويات ​وانخفضت العلاوات في الصين.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً.