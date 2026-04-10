الذهب يتجه لجني مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار والشكوك حيال وقف ​إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعدن النفيس ما زال في ‌طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع ​الثالث على التوالي إذ يتوقع المستثمرون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما قدم الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هناك غموض حول كيفية تطور ‌وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وما يعنيه ذلك لأسواق الطاقة... لذا نحن في حالة من الترقب (بشأن الذهب) مع بدء آخر جلسات الأسبوع".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 10 ‌بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران في 28 ‌فبراير إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتصاعد الاحتمالات ‌برفع أسعار الفائدة.

وشهد وقف إطلاق ‌النار الهش لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران مزيدا من التوتر اليوم الجمعة باتهام واشنطن طهران بخرق وعودها بشأن مضيق ​هرمز.

ومع ذلك، انخفض ‌خام برنت بأكثر من ​11 بالمئة هذا الأسبوع وسط تفاؤل بأن ⁠وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال رودا "إذا انهارت الأمور، فقد ​يعود (الذهب) إلى ⁠مستوى 4000 دولار في وقت ⁠قصير جدا. لكن إذا استمر وقف إطلاق النار وزادت التوقعات بإبرام اتفاق سلام فقد نتجاوز مستوى 5000 دولار".

على صعيد البيانات، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات ⁠المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، بنسبة 2.8 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في مارس.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات حول ‌اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 31 بالمئة خفض أسعار ​الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر، ارتفاعا من 20 بالمئة في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولارا للأوقية. وخسر البلاتين اثنين بالمئة إلى ​2061.06 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2 ‌بالمئة إلى 1539.43 دولارا.