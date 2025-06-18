الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الاتحادي





استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولارات.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".

شنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة يوم الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس، وذلك على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى الاستسلام غير المشروط.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مايو، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.22 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1266.04 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1054.63 دولاراً.