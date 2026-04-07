الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لموعد ترامب النهائي مع إيران

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تمسك ​المستثمرين بحذرهم قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4640.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4666.70 دولارا.

وقال ⁠إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، وهي منصة لتداول المشتقات المالية، "الجميع في حالة ترقب لمعرفة النتيجة التي ستسفر عنها هذه التصريحات الحادة ‌التي أدلى بها الرئيس على مدى الأيام القليلة الماضية".

وأكدت إيران أمس الاثنين أنها تريد نهاية دائمة للحرب مع الولايات المتحدة ‌وإسرائيل، ورفضت فتح مضيق ‌هرمز، في حين حذر ترامب من أن إيران ‌يمكن أن "تُمحى" إذا ‌لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده للتوصل إلى اتفاق، والذي يحل مساء اليوم الثلاثاء.

وواصلت ​أسعار النفط مكاسبها، ‌إذ استقرت ​فوق 110 دولارات للبرميل مع زيادة ⁠ترامب حدة خطابه ضد إيران. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم. وفي حين يستفيد ​الذهب ⁠عادة خلال فترات ⁠الضغوط التضخمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه أصل غير مدر للدخل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، لا ترى الأسواق على نطاق واسع أي فرصة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس آذار الذي يصدر غدا الأربعاء، بالإضافة ‌إلى مؤشرات التضخم الأمريكية مثل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلكين ​والتي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 72.17 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1958.75 دولارا، وخسر البلاديوم ​0.5 بالمئة إلى ‌1478.49 دولارا.