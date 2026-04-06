الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة ​بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي ​لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4631.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 4657.50 دولارا في تعاملات سيطر عليها ‌ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق ‌لدى كيه.سي.إم تريد "جاءت أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية ‌قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي ‌تميل للتشديد، في ‌حين لا يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط تنال ​من بريق الذهب ‌كملاذ آمن ​معتاد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 178 ألف وظيفة في مارس، وهو أكبر معدل ​زيادة ⁠منذ ديسمبر 2024، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ⁠ومؤشر الدولار، مما ضغط على الذهب المسعر بالدولار. وارتفع خام برنت مع استمرار تأثر إمدادات الطاقة العالمية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران

ويستبعد المتعاملون بشكل شبه تام أي احتمال لخفض سعر الفائدة من البنك ‌المركزي الأمريكي هذا العام. وقبل بدء الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين ​هذا العام.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 71.98 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1970.38 دولارا، بينما استقر ​البلاديوم عند 1503.52 ‌دولارات.